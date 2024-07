Le Port : Fête du quartier Cité RN4 ce samedi

Animations et concerts gratuits

Ce samedi 13 juillet 2024, la ville du Port et ses partenaires, dont les associations de quartiers, organisent la Fête du quartier RN4. De 9h à 23h, profitez d'un programme bien chargé pour cette journée de festivités au Jardin RN4 : structures gonflables pour les enfants, expositions artisanales, prestations de talents du quartier, tournois de pétanque, de dominos et d'autres sports et jeux lontan. À partir de 19h, plusieurs artistes se produiront sur scène pour terminer la soirée en musique. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les animations et concerts sont accessibles à tous gratuitement.

De 19h à 23h, retrouvez le concert en live de Varaine Ben, Meddy Gerville, Jason Lejuste (séga, Ile Maurice), Little MU, Mister Jeff, Team BD et Tropical One.

À quelques semaines seulement du Jazz dann Port misik Festival, cette fête de quartier prendra des airs jazzy avec la présence de Meddy Gerville, le pianiste de jazz et de maloya.