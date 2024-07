Le Port : feu vert pour la modernisation du complexe sportif Lambrakis

Le conseil municipal de la ville du Port s’est réuni le mardi 2 juillet 2024 sous la présidence du Maire, Olivier Hoarau. Les sept dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés. Parmi ces derniers, la modernisation du complexe sportif Lambrakis à travers le financement d'un renouvellement du revêtement en gazon synthétique. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

- Modernisation du complexe sportif Lambrakis -

Feu vert pour le financement lié au renouvellement du revêtement en gazon synthétique du Complexe Sportif Lambrakis B et à sa mise aux normes. Cette modernisation garantira les conditions de sécurité du site, permettra d’améliorer ses potentialités d’accueil, de diversifier les usages sportifs (football et rugby) et de renforcer l’attractivité pour les clubs et la pratique scolaire (collèges et lycées).

La surface d’évolution, qui date de de plus de 15 ans, sera remplacée par une surface synthétique de 5ème génération offrant un amortissement et une absorption importante des chocs. Elle facilitera ainsi la pratique sportive pour tous, notamment des seniors et des personnes en situation de handicap. La ville espère aussi décrocher l’homologation de la Ligue de football pour l’organisation de matchs officiels.

Pour rappel, depuis 2014 la ville du Port accorde une attention particulière à la politique sportive. Elle a élaboré un Plan Pluriannuel d’Investissement spécifique pour rénover et moderniser l’ensemble des sites et des équipements sportifs de la Ville, des infrastructures essentielles au développement d’une politique sportive ambitieuse. Le coût global de l’investissement est estimé à 774 500 euros, pour des travaux d’une durée de 5 mois, selon les prévisions.

- Renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon/SIDR Haute -

Le Compte Rendu Annuel à la Collectivité CRAC 2023 de la concession d'aménagement du projet de renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon/SIDR Haute a été voté par les élus.

Le bilan financier global est actualisé à 30 millions d’euros. Les dépenses en 2023 ont permis de réaliser entre autres les travaux (tranche 1) de requalification de l’avenue Mgr Roméro et des travaux complémentaires à la demande des riverains. La tranche 2 (avenue Mgr Roméro) ainsi que l’aménagement du mail piéton Hibiscus font partie des dépenses prévisionnelles de 2024. La conduite du projet de renouvellement urbain a été confiée à la SPL Grand Ouest.

Le maire Olivier Hoarau a rappelé que des cases à terre seront construites au niveau de la SIDR, place Hélicopère : « Ces constructions représentent une réponse concrète à la demande importante des Portois en matière d’accession à la propriété ».