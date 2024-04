Le Port : grand projet de rénovation et de restructuration à partir de 2026

Ce mercredi 17 avril 2024, le maire du Port, Olivier Hoarau, a détaillé les différentes étapes de rénovation et restructuration de l'opération Port 16, à la salle Paulette Adois Lacpatia de la ville. Le projet, qui a vu le jour il y a 55 ans, sera donc démoli pour laisser place à une nouvelle résidence de 52 logements. Les 28 familles concernées par ses travaux seront accompagnées par une équipe sociale en vue de leur relogement et le déménagement sera pris en charge et indemnisé par la SIDR. La construction devrait débuter en 2026. Nous publions le communiqué du Port ci-dessous (Photo : Ville du Port)