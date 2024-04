Le Port : inauguration du jardin partagé de la "Berge Jujube" à la Rivière des Galets

Ce lundi 8 avril 2024, le Maire du Port, Olivier Hoarau, les élus du Conseil municipal, les habitants de la Rivière des Galets et les associations An Grèn Koulér (AGK) et Farfar ont inauguré le jardin partagé de la "Berge Jujube" (Photo ville du Port)

"Ce projet de jardin partagé est une illustration concrète de l'engagement de la Ville vers une approche intégrée de développement urbain durable. En favorisant l'accès à des espaces verts partagés, en encourageant les initiatives des habitants et en promouvant l'éducation environnementale, ce projet contribue à améliorer significativement la qualité de vie des habitants de la Rivière des Galets" a déclaré Olivier Hoarau.

Ce jardin partagé, proposition émanant des habitants, vise "à favoriser le lien social et le bien- être des habitants et repose sur leur implication".

Avec le soutien financier de la Ville et de l’État à travers le Contrat de ville, ce projet a été rendu possible grâce à l’appui des partenaires locaux et des associations. AGK, engagée dans l’accompagnement et la création de jardins partagés au Port, facilite la mise en place des structures autonomes de plantation.

L’association Farfar, porteuse de l’action "Nout sénior dann jardin", intègre la troisième jeunesse dans le projet de jardin afin de leur offrir un espace de rencontre, d’échanges et d’activité physique adapté à leur âge dans un esprit intergénérationnel.

La Ville, elle, fournit les infrastructures nécessaires pour le jardin et approvisionne le jardin en eau grâce à l’installation de trois cubis d’1 m3. Ces derniers seront régulièrement remplis avec l’eau d’irrigation par la citerne municipale, garantissant ainsi la disponibilité de la ressource pour le jardin sans risque d’abus ou de gaspillage.



La ville du Port a" toujours cherché à améliorer et préserver l’environnement de ses habitants, sur le principe de la Ville jardin, notamment au travers du projet Fil Vert" souligne la commune.

"Fil Vert est le fil d’Ariane qui tisse la trame du territoire portois, des portes de Mafate (sur les berges de la Rivière des Galets) jusqu’aux littoraux Nord et Ouest. Son objectif est de valoriser le patrimoine paysager existant, de le repenser et de l’inscrire dans un projet concret pour le bien-être des Portoises et des Portois" ajoute-t-elle.

L’aménagement des berges de la Rivière des Galets s’inscrit dans la continuité du projet Fil Vert qui vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire portois, ainsi qu’à établir une connexion entre ces espaces.