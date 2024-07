Le Port : inauguration du Square de Lyon, au cœur de la ZAC Mail de l’Océan

Situé au cœur de l’écoquartier de la ZAC Mail de l’Océan, et après 5 mois de travaux, le Square de Lyon a été inauguré ce lundi 29 juillet par le maire du Port, Olivier Hoarau. Le square comporte des jeux pour les enfants du quartier. Des jardinières seront bientôt ajoutées pour "créer un lien intergénérationnel" indique la ville. "Cette action sera menée par la Maison des Seniors qui accompagnera les résidents de la RPA La Palmeraie" explique la ville (Photo Sly/www.imazpress.com)

"Une déambulation dans les allées de cet espace public au service du quartier et du centre-ville a permis de constater l’aménagement de cette zone de végétalisation et de rafraichissement selon une approche durable et pédagogique (noms des espèces endémiques indiqués)" se réjouit la commune.

Le Square de Lyon vise ainsi "à tisser du lien entre les habitants, les seniors, les enfants et les commerces du centre-ville" indique-t-elle. Il s’agit également d’offrir de nouveaux espaces publics aux 1 000 nouveaux habitants qui doivent arriver à moyen terme sur le centre-ville.

Le square, de 600 m2, s’inscrit "dans les différentes polarités marquant le Mail de l’Océan, allant de l’entrée de ville jusqu’aux Portes de l’Océan, devant concourir au dynamisme du centre-ville". "Il s’agit là de la dernière étape opérationnelle du projet, marquée par les chantiers en cours des programmes de logements intermédiaires (Maputo, Sumba-Palaos) et la livraison des derniers espaces publics de l'opération" détaille la commune.

Le programme "favorise la mixité sociale et fonctionnelle et doit à terme déboucher sur la création d’environ 450 logements, des bureaux, des services, une résidence pour personnes âgées et des logements étudiants".

"Sa localisation au cœur d’une future zone d’habitations et de services dense, face à la crèche de 45 berceaux programmée sur l’îlot voisin et à proximité de la Résidence Personne Âgées «La Palmeraie » livrée en 2020, peut aussi être propice au développement d’activités de proximité, voire intergénérationnelles, ouvertes à tous au cœur du quartier" a souligné le maire. Ecoutez :

L’activité médicale devrait aussi être renforcée avec l’extension prévue de la clinique Avicenne. Un emplacement "Food Truck" pour des activités temporaires de restauration sera également aménagé.

- Nouveau quartier -

"Nouveau quartier connecté au centre historique, la ZAC du Mail de l’Océan incarne une nouvelle forme d’espace à vivre favorisant la ville du quart d’heure, qui va apporter sa contribution à la stratégie de développement et d’attractivité impulsée par la Ville du Port avec les premières résidences intermédiaires livrées l’année dernière" indique la ville.

"La politique d’aménagement volontariste et ambitieuse et le partenariat historique entre la ville et la SIDR, qui date de plus de 70 ans et qui se poursuit aujourd’hui notamment à travers les programmes de construction et la rénovation urbaine" a salué Myriam Chalmeton, directrice générale adjointe de la SIDR - bailleur social chargé de l’opération d’aménagement.

"Je voudrais féliciter le volontarisme du Maire et de son équipe pour améliorer la qualité de vie des habitants dans les différents quartiers du Port à travers les différents programmes d’aménagement. J’ai pu constater comment la ville est en train de se transformer en une ville agréable à vivre" a ajouté Philippe Malizard, sous-préfet de l’Ouest.

L’opération ZAC Mail de l’Océan a aujourd’hui un bilan arrêté de 23,2 millions d’euros, auquel la Ville de Le Port participe à hauteur de 5,3 millions d’euros. Elle bénéficie également du soutien et de l’accompagnement de l’État au travers du FRAFU - relatif à la viabilisation et l’aménagement des espaces publics - à hauteur de 2,6 millions d’euros.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com