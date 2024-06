Le Port : inscriptions pour les Mercredis loisirs

Les activités des Mercredis loisirs proposées par la ville du Port reprennent à la rentrée 2024/2025. C'est un dispositif ouvert aux enfants de trois ans et plus, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les animations sont proposées tous les mercredis de 8h à 12h, hors vacances scolaires. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Direction vie éducative et dans les écoles de la ville du Port, et en téléchargement : https://www.ville-port.re/.../inscriptions-mercredis.../ et à remettre aux directrices des Mercredis loisirs des centres.

Les parents sont invités à inscrire leurs enfants, le mercredi 26 juin 2024 de 8h à 12h dans les centres suivants :

- Appolina Delpha / Paule Legros

- groupe scolaire Françoise Dolto

- groupe scolaire Laurent Verges

- Camille Macarty/ Henri wallon

Une participation est demandée aux familles, sur la base du quotient familial émis par la CAF.

Pour tout autre renseignement : Direction vie éducative - Tél : 0262 42 87 47

Au programme : Parcours natation (lagon, jeux d'eau, piscine), escrime, draisiennes, arts plastiques, hip-hop, base nautique des Mascareignes.