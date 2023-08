Le Port : inscriptions des mercredis loisirs ouvertes

Les activités des mercredis loisirs proposées par la ville du Port reprennent à la rentrée scolaire 2023-2024. Les parents intéressés, sont invités à inscrire leurs enfants jusqu’au jeudi 10 août 2023 à l’école Léonide Letoullec de 8h à 12h. Ci-dessous le communiqué (Photo: DR)

Les activités des mercredis loisirs sont ouvertes aux enfants de 3 ans et plus, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles.

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur place ou en cliquant ici

Pour rappel, les activités sont proposées tous les mercredis de 8h à 12h, hors vacances scolaires, dans les écoles suivantes :

– Centre-ville : maternelle Appolina Delpha / élémentaire Paule Legros

– Zac : maternelle et élémentaire Françoise Dolto

– SATEC : maternelle Henri wallon / élémentaire Camille Macarty

– Rivière des Galets : maternelle et élémentaire Laurent Verges

Une participation est demandée aux familles, sur la base du quotient familial émis par la CAF .

Pour tout renseignement : Direction Vie éducative – Tél : 0262 42 87 47