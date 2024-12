Le Port : le 20 désanm dans vos quartiers

La fête de la liberté célébrée dans vos quartiers. La ville du Port soutient les initiatives de quartiers portées par des associations et collectifs d’habitants. Ne manquez pas les différents rendez-vous ce vendredi 20 décembre 2024 entre 9h et 23h. Animations musicales, fête de quartier, tournois sportifs… la Fèt kaf au plus près de chez vous.

Rn4 Maison de quartier : Animation musicale 14h-23h

ZAC 1 Zembrocaz : Animation musicale 9h-23h

Oasis Maison de quartier : Animation musicale/ tournoi de pétanque 9h-23h

ZUP - Boulodrome : Animation musicale/Maloya 17h-22h

SIDR LCR : Animation musicale 9h-23h/ SIDR-Boulodrome 9h-23h animation musicale/ pétanque

Flora Tristan : animation/ groupe musical 9h-19h

Evariste de Parny Allée J Janssen : journée récréative, défilé, concert 7h-23h

Berges, Rivière des Galets : (Place Rue M Ange et Ruelle de la Brèche) : Animation/ concert 9h-23h

Ariste Bolan: Place Pierre Martin 13h-20h et Rue P. Picasso 9h-22 Animation musicale/Maloya

Rose des vents : Animation musicale/Maloya 9h-22h

SATEC : Animation musicale/Maloya 9h30-20h

Say - Bataille Coq : Animation musicale/Maloya 9h-23h

Van Dick -Maison de quartier : Animation musicale/Maloya 9h-23h

Boulodrome Roustanjee - tournoi de pétanque à partir de 9h

Littoral nord - animation musicale 17h-23h