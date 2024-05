Le Port : le maire Olivier Hoarau en réunion avec les acteurs de proximité

Les acteurs de proximité : adultes relais, animateurs, médiateurs (sociaux, environnementaux, culturels) et les éducateurs spécialisés ont pu échanger avec le maire du Port, Olivier Hoarau, lors d’une réunion, ce lundi 20 mai 2024. L’occasion pour le maire de saluer le travail de ces acteurs de terrain et de souligner la "nécessité pour les services de la ville d’être plus réactifs aux besoins des habitants, pour l’amélioration de leur cadre de vie". Nous publions le post de la ville du Port ci dessous (Photo : Mairie du Port)

C’est là qu’interviennent les 34 acteurs de proximité, salariés des associations basées sur le territoire. Des emplois financés principalement par l’État, mais aussi par le Port et les bailleurs sociaux, dans le cadre du Contrat de ville.

"Il s’agit désormais pour la Ville de d’accompagner la montée en compétences des acteurs et la structuration d’un réseau d'acteurs de proximité avec le Centre de Ressources de la Cohésion Socio-Urbaine de la Réunion", détaille la ville du Port.