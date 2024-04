Le Port : le point sur l’ouverture de la piscine et des jeux d'eau

Le mois de mai comporte plusieurs jours fériés. Pour vous permettre de profiter de nos structures, voici un rappel des horaires d’ouverture et des jours de fermeture de la piscine municipale Jean-Lou Javoy et des jeux d’eau. La piscine sera fermée les 1er, 19 et 20 mai, elle sera ouverte les 8 et 9 mai 2024 de 10h à 16 h45.. Les jeux d'eau feront fermés le 1er mai et ouverts les 8, 9, 19 et 20 mai, comme suit : littoral nord de 10h à 18h30, Parc Boisé de 10h à 18h (Photo Mairie du Port)