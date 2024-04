Le Port : le projet de lutte contre le chômage longue durée présenté lors d'une visite sénatoriale

Ce mercredi 17 avril, huit sénateurs dont Audrey Belim, ont été accueillis par le maire du Port, Olivier Hoarau, à la Halle du Port. Ce déplacement sénatorial a permis de mettre en avant "Tabisman Dann Kartyé", le projet portois de lutte contre le chômage de longue durée. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous (Photo : Ville du Port)

Ce déplacement sénatorial était consacré à la découverte d’initiatives économiques fortes de la Ville du Port. Une attention particulière était portée au projet « Tabisman Dann Kartyè », le modèle portois de l’expérimentation territorial contre le chômage de longue durée (TZCLD). Il représente « un enjeu crucial pour l'insertion sociale et professionnelle et l'amélioration des conditions de vie locales » a rappelé le maire.

Cette visite était ponctuée d’échanges avec les premiers Portois, employés en CDI par l’Entreprise à But d’Emploi (EBE), Synergie Péï. L’EBE qui a reçu son habilitation en 2023, gère notamment la brocante aux matériaux et la matériauthèque. Elle ambitionne de créer 60 postes équivalent à temps plein d’ici 2026 en diversifiant ses activités entre friperies, services aux entreprises et la petite logistique.

Les parlementaires ont ainsi découvert les réalités de nos territoires ultramarins et les innovations locales. Les observations serviront de contributions à un livre blanc, visant à influencer potentiellement des politiques publiques mieux adaptées à nos spécificités.

TZCLD au Port s’appuie sur la mobilisation de tous les acteurs du territoire regroupés au sein du Comité Local de l’Emploi (emploi, insertion, économie, associatif).