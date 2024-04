Le samedi 13 et dimanche 14 avril, le tatoueur portois, Lionel Velna, a remporté deux prix lors de la 6e édition du Tattoo Show à Narbonne. Le Portois a été récompensé dans les catégories "Réaliste" et "black and grey" parmi 80 tatoueurs venant du monde entier. Nous publions le post du Port ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)