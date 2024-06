Le Port : la brocante des galeries circulaires de retour

Le vendredi 14 juin 2024 de 9h à 11h30 à la Halle des manifestations du Port se déroulera la brocante des galeries circulaires. Matériaux, vélos, ordinateurs, fruits et légumes frais et Bio, tous les produits à bas prix. Cette initiative de la ville du Port, favorise le réemploi, et est menée dans le cadre du développement du futur Hub de l’ESS (Économie sociale et solidaire) sur le territoire. Elle est organisée en partenariat avec des associations telles que Synergie péï pour la brocante aux matériaux. (Photo : la ville du Port)

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port.