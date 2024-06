Le Port : les Jeux olympiques inclusifs à l'honneur

À quelques jours des Jeux olympiques de Paris, le mardi 4 juin 2024, le lycée Léon de Lepervanche en partenariat notamment avec la ville du Port, a mis à l'honneur les Jeux olympiques inclusifs (JOI). Football, tir à l'arc, course de relais... Les élèves des dispositifs d'inclusion scolaire Ulis et Alefpa, ont participé à ces jeux aux côtés des élèves des classes Engagées. En présence de Guy Pernic, élu au développement de la politique sportive, du parrain Jean-Louis Prianon et de la marraine Elvire Teza. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photo : ville du Port)