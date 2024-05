Le Port : les marmailles du conseil municipal des enfants rendent visite à leurs aînés

Ce jeudi 2 mai 2024, les membres du conseil municipal des enfants, accompagnés des élues se sont rendus à l’EHPAD Fabien Lanave du Port. Les aînés ont pu échanger avec les jeunes, partager leurs histoires et leur savoir faire. Découverte du lieu de vie des résidents, ateliers cuisine, lecture, poésie, repas animé, chants et musiques ont rythmé cette journée intergénérationnelle. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

Cette journée intergénérationnelle, menée dans le cadre de la commission "Laïcité, École et Citoyenneté" a pour objectif de "favoriser le contact et l'échange entre différentes générations, s’initier à la citoyenneté et au vivre ensemble et développer le lien social. Ainsi, les aînés ont pu sortir du quotidien et se sentir moins isolés", souligne la ville du Port.

Une résidente connue comme « la Marseillaise » est aussi revenue lors de l’atelier ‘racontaz zistoir’ sur son enfance vécue sous l'occupation allemande à Marseille lors de la Seconde guerre mondiale.