Le Port : modification de circulation pour les 10 km de la ville

Dans le cadre de la course pédestre, les 10 km de la ville du Port, la circulation sera modifiée le mercredi 8 mai, comme indiqué ci-dessous. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

- Circulation interdite de 05h à 08h sur l’avenue Raymond Mondon, portion comprise entre l’avenue du 20 décembre 1848 et la rue Paul Eluard (point de rassemblement et départ). Des déviations seront mises en place par l’avenue du 20 décembre 1848, les rues Alice Péverelly, Martin Luther King, Paul Eluard et Eliard Laude.

- Priorité de passage accordée à la course de 07h à 11h sur le parcours de la course ;

- stationnement interdit du 7 mai à 22h au 8 mai à 11h sur l'avenue Raymond Mondon, portion comprise entre les rues George Sand et Paul Eluard

Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet.