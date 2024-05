Le Port : onze dossiers adoptés en conseil municipal

Le Conseil Municipal de la Ville du Port s’est réuni le mardi 7 mai 2024 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Les onze dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés.

Voici les principales délibérations :

• Acquisition de matériels pour les équipements sportifs

Le conseil municipal a approuvé le plan de financement de l’acquisition de matériels à destination des équipements sportifs communaux. L’objectif étant de renforcer les potentialités des pratiques et de l’enseignement des activités physiques et sportives dans des conditions optimales. Ce plan inclut l'acquisition de matériel d'entretien et matériel sportif pour un montant total de 52 900 €.

• Attribution de subventions aux associations et établissements publics

Les élus ont validé l’attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement à 15 associations et 5 établissements publics du Port pour l'année 2024, au regard de la pertinence des projets présentés, et ce dans la limite de l’enveloppe financière validée au budget primitif.

• Programme de Renouvellement Urbain

Le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2022-2023 du Programme de Renouvellement Urbain du centre-ville du Port a été validé. La mairie se réjouit de « l’avancement de la réalisation des différentes opérations ». Pour la RHI Multisites, 48 logements sont commercialisés en produits logements intermédiaires et devraient être livrés en 2024. Pour la ZAC du Mail de l’Océan, 111 logements seront commercialisés en produits logements intermédiaires, dont 82 logements qui devraient être livrés fin 2024.