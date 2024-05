Le Port : opération de sauvetage d'un baobab de sept tonnes

Un baobab de sept tonnes a été sauvegardé par les agents du service Environnement de la ville du Port. De grands engins de levage et plus de huit heures de travaux ont permis de déraciner l’arbre, dont les racines avaient commencé à ronger un mur de soutènement, pour réussir l'opération de replantation non loin de la palmeraie, sur les berges de la Rivière des Galets. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

Les agents de la ville du Port s’appuient sur une riche expérience d’environ 300 arbres sauvegardés en un peu plus de 2 ans.

Le baobab contribuera à la végétalisation de la ville du Port qui dispose de 47m2 d’espaces verts par habitant.