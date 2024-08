Le Port : près de 4.800 élèves retrouvent les bancs de l'école

Les élèves portois ont fait leur rentrée ce lundi 19 août 2024. Au total, 4.797 élèves ont retrouvé les bancs de l'école pour cette rentrée 2024/2025, dont 1.744 en maternelle et 3.053 en élémentaire. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Le Port)

La rentrée scolaire 2024/2025 se déroule dans un climat serein et dans la continuité des actions entreprises depuis le début de la mandature.

La Ville du Port tend à proposer un cadre de vie agréable, favorisant les apprentissages scolaires et une restauration de qualité. Elle contribue à donner aux enfants et aux jeunes Portois les moyens de construire leur personnalité par l’éducation à l’autonomie.

L’éducation et l’accompagnement des plus jeunes sont ainsi des priorités fortes pour la Ville du Port. Il s’agit de garantir l’égalité de chance à chaque enfant scolarisé. Pour cela, la collectivité met en œuvre toutes les actions et les dispositifs nécessaires favorisant la réussite portoise.

L’une de nos orientations, est aussi de veiller et de continuer au renforcement de l’inclusion des enfants en situation de handicap par l’adaptation de mobiliers, l’accès des écoles, avec notamment la création d’une Unité d’Enseignement des Enfants Polyhandicapés et l’ouverture d’une Unité d’Enseignement des Élèves Autistes.

Engagée dans une transition écologique et énergétique ambitieuse, la Ville mène depuis plusieurs années des chantiers extérieurs qui consistent à végétaliser les cours d’école, complètes par un vaste programme de rénovation énergétique globale pour des bâtiments plus efficients. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la Ville a poursuivi son investissement pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.



- Les spécificités de la ville -

• Spécificités pour les Maternelles

- Le Port compte 4 classes Passerelles qui accueillent en moyenne 15 enfants âgés entre de 2 à 3 ans par classe.

• Spécificités pour les Élémentaires

- Les classes de ville : actions d’échange entre les écoles, permettant aux élèves de différents quartiers de se rencontrer et de partager des activités autour de thématiques communes. Cette action leur permet également de découvrir ensemble, leur ville.

• Pour toutes les écoles

- Un plan numérique : la Ville continue à investir et à équiper les écoles en matériel informatique de qualité, soit une intervention moyenne par an de 130 400 €.

- Des dispositifs éducatifs : la Cité éducative, le PRE, le CLAS, le CLEA.

- Un service de restauration scolaire. Depuis la rentrée 2022/2023, la collectivité met en place progressivement une gratuité de repas pour les familles les plus démunies. D’ici la rentrée 2025/2026, l’ensemble des familles portoises sera concerné.

- Un service de garderie gratuit et de mercredis de loisirs ouverts à tous les enfants.

- Des projets autour du développement durable -

La Ville, l’Éducation nationale et ses partenaires se mobilisent pour le déploiement de projets autour du développement durable. En avril dernier, le Conseil Municipal a donné son aval pour le déploiement d’une Aire Marine Éducative (AME) à des fins pédagogiques au Littoral Nord, pilotée par l’école Francis Rivière.

L’Aire Marine Educative est située à proximité des jeux d’eau. Les enfants s’attèleront au nettoyage de la zone, l’observation des espèces marines et terrestres et au diagnostic écologique paysager. Ce projet pose les bases d’un lieu au sein duquel les Portois pourront se réapproprier la mer. Cet espace pourrait accueillir des équipements tels que des jumelles d’observation, des panneaux de sensibilisation et haut-parleurs reliés à un cétoscope installé en mer qui retransmet en direct le chant des baleines et cétacés.



- Les chiffres clés -

La Ville du Port compte :

- 27 écoles de proximité (13 maternelles, 12 élémentaires, 2 primaires)

- 3 REP + et 1 REP

- 4 797 élèves à la rentrée 2024/2025 (1 744 en maternelle et 3 053 en élémentaire)

- 3 778 repas servis par jour en moyenne dans les écoles

- + de 5 000 élèves (1er degré et 2nd degré) écoliers, collégiens et lycéens ont bénéficié des actions inscrites dans le CLEA (Contrat local d’éducation artistique)

- 4 collèges, 2 lycées

- 1 cuisine municipale

- Les aménagements dans les écoles -

Chaque année, les bâtis et les cours d’écoles sont réhabilités pour assurer le bien-être, le confort thermique et la sécurité des enfants. Les équipements des classes en mobilier et matériel sont également renouvelés.

Durant les vacances de juillet/août 2024, 535 000€ ont été consacrés à l’entretien, aux rénovations et aux réhabilitations de cours dans les écoles.

Plus d'informations ici

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com