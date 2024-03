Le Port : régate des Gayars

La section de technicien supérieur en CCST (Conseil et commercialisation de solutions techniques) du lycée Lepervanche au Port organise sa seconde édition de sa grande régate de bateaux en carton le vendredi 31 mai 2024 à la base nautique des Mascareignes au Port de 9h à 12h. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse (photo sly/www.imazpress.com)

Le lycée Léon de Lepervanche et son BTS CCST (Conseil et commercialisation de solutions techniques) organise sa 2nde édition de régate de bateaux en carton inter-établissements après le franc succès de sa 1ère édition.



Ce challenge baptisé "Régate des Gayars" est en partenariat avec des établissements scolaires du bassin ouest.



Le vendredi 31 Mai prochain, à la base nautique des Mascareignes au Port, le lycée Lepervanche accueillera les équipes des collèges Oasis, Albius, 3 Bassins, Titan, Le Toullec ainsi que leurs propres équipes de Bac pro maintenance nautique, la classe ALEFPA (élèves en situation de handicap) et les étudiants de BTS CCST (formation de technico-commerciaux).

Chaque établissement aura conçu à travers un projet pédagogique une ou plusieurs embarcations éphémères à base de carton recyclé. Tous les bateaux auront été réfléchis et conçus par les élèves.



Les équipes s’affronteront sur l’eau autour d’un parcours sécurisé dans la darse. Les jeunes devront faire fi de leurs appréhensions et naviguer sur leur bateau en carton !



Cette régate élira le bateau le plus rapide mais aussi le bateau le plus beau/le plus désign.