Le Port : "Romans ti baba géant", un spectacle qui allie lecture contemporaine et danse

Ce jeudi 6 juin 2024 au Kabardock, salle de spectacle de la ville du Port, les artistes Dj Likorn et Cindy Caraguel ont animé durant la matinée, le spectacle "Romans ti baba géant" pour transporter les petits de moins de trois dans un voyage alliant lecture contemporaine et danse. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Deux classes passerelles, des lieux spécifiques de transition et d’éducation accueillant des enfants de moins de 3 ans et leurs parents au sein de l’école, ont assisté ce jeudi matin dès 9 heures à la représentation du Kabardock, associant chants créoles et littératture jeunesse.

Captivés au départ par le sons des flaques d'eaux ou encore des oiseaux, les "petits loups" ont rapidement rejoint sur scène Dj Likorn et Cindy Caraguel.

La représentation finale était un moment convivial qui a réuni parents, enfants et professionnels de la petite enfance. "On était hyper contentes de les revoir, comme on a eu plusieurs ateliers par structures pendant l'année, on finit par s'attacher aux personnels comme aux enfants" déclare Dj Likorn.

Les enfants sont rentrés chez eux avec un petit livre en guise de cadeau, laissant place aux bébés des crèches, pour de profiter du spectacle de 10h.

- Une année aux côtés des marmailles -

Pour les enfants, les deux artistes ne leur étaient pas inconnus. Les interprètes ont passé l'année scolaire à intervenir dans les différentes structures aux côtés des enfants, des parents et des enseignants. Elles ont été sollicitées par le Kabardock pour proposer 47 ateliers autour de la musique, de la littérature jeunesse et de la danse contemporaine, dans les 18 établissements du territoire portois.

"On sent vraiment qu’on a semé des petites graines de culture et d’éveil, et c’est vraiment ce qui nous touche le plus dans ce métier artistique, de transmettre" confie Cindy Caraguel, danseuse du groupe.

"Romans ti baba géant" est un projet mené par le Kabardock avec le soutien de la ville du Port, dans le cadre d'une convention avec la Caisse d'allocations familiales (CAF) depuis plus d'un an déjà.

L'année dernière, l'initiative avait seulement regroupé les quatre classes passerelles de la commune du Port. Cette année, les 14 structures liées à la petite enfance (crèches, micro-crèches, jardins d'enfants et Maison d'assistantes maternelle) ont rejoint le programme.

- L'importance des classes passerelles pour la ville du Port -

Le Port est la première commune de France à avoir mis en place une classe passerelle en 2011. Avec des projets comme Romans ti baba géant "on peut vraiment travailler sur le côté de la parentalité, qui est un des axe très important pour la ville du Port, avec la présence des parents au niveau de la classe passerelle" souligne Catherine Gossard, adjointe au maire du Port présente ce jeudi au Kabardock.

Le dispositif permet de renforcer la coopération entres les parents et l'institution scolaire. "C'est une belle expérience pour nous en tant que parent. Parce qu'au départ on a peur de lâcher notre enfant, mais avec la passerelle on est accompagné, et on acccompagne l'enfant, donc le détachement se fait très bien" affirmer une mère venue partager la matinée avec sa fille.

422 enfants ont été accompagnés depuis la création en 2011 de la première classe passerelle du Port.

