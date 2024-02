Le Port : thé dansant à la salle polyvalente Paulette Adois Lacpatia

Un thé dansant aura lieu ce jeudi 15 février 2024 à la salle polyvalente Paulette Adois Lacpatia, 4 avenue Louis Aragon, de 13h à 17h. L'événement est organisé par "la Maison des seniors sous l’égide du CCAS et en partenariat avec les centres sociaux et culturels et les associations de la ville" précise la mairie (Photo d'illustration Mairie du Port)

L’entrée est gratuite. Un bus navette partira de la Rivière des Galets à partir de 13h. Plus d'informations au 0262 42 46 83.

