Le Port : un succès pour les portes ouvertes Classes passerelles

Les écoles André Hoarau, Françoise Dolto, Appolina Delpha et Imelda Grondin de la ville du Port, ont ouvert leurs portes aux parents et tout-petits, les 30 mai, 3 et 4 juin 2024 à l'occasion de matinées portes ouvertes des Classes passerelles. Ce dispositif fonctionne comme un sas entre le milieu familial et l'école. Il consiste à scolariser des enfants âgés de deux à trois ans, en présence du parent afin d'assurer une transition dans les meilleures conditions, et en fonction du besoin de l'enfant. La Classe passerelle est un système associant la mairie, la CAF et l'Éducation nationale. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photo : la ville du Port)