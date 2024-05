Le Port : un thé dansant pour les seniors

Ce jeudi 16 mai 2024, la Maison des Seniors organise le traditionnel thé dansant du mois à la salle Paulette Adois Lacpatia du Port, de 13h à 17h. L'entrée est gratuite et vous pourrez profiter de boissons, gâteaux et divers objets confectionnés et vendus par les bénévoles des associations partenaires de l'événement. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

Une navette est à votre disposition à parti de 13h, depuis la Rivière des Galets (Farfar) RN4 - Petite Pointe, avec divers arrêts dans les quartiers du Port.

Pour toute autre précision, contactez la Maison des Seniors au 0262 42 46 83.