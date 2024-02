Le Port : une battle pour la Saint-Valentin

La septième édition du Battle Saint-Valentin Contest aura lieu le 18 février 2024 au Kabardock au Port. A l'invitation de l'association Run Bboy Connexion et des partenaires, dont la ville du Port, les meilleurs danseurs de la scène locale seront en compétition (Photo www.imazpress.com)

Au programme : deux catégories phares : le Bonnie and Clyde, où synchronicité et connexion entre partenaires seront à l'honneur, et le Battle Back to the Roots, dédié à la Old School, aux “anciens” du Hip-hop pour un moment intense et rempli de nostalgie.

