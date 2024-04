Le Port : une brocante aux matériaux organisée pour réduire les déchets

Vendredi 17 mai 2024, la ville du Port organise une brocante aux matériaux à la halle des manifestations de 9h à 10h, ouverte à tous. Une initiative pour le réemploi et la réduction des déchets à La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse (photo Sly/www.imazpress.com)

Cette édition de la brocante mettra en avant des matériaux tels que carrelage, peinture, lavabos, baignoires, bois, meubles et plus encore. L'événement accueillera également le "Village des initiatives", un espace dédié à diverses associations locales comme Ladilafrip et Colis Mystère par Cawann, offrant à la fois des articles uniques et des services.

- Objectif de l'événement -

Avec l'objectif d'attirer plus de 800 visiteurs, la brocante aux matériaux et Synergie Péi s'engagent à offrir une plateforme de vente et de découverte pour les amateurs de bonnes affaires et les défenseurs du recyclage. L'événement vise à promouvoir la réutilisation des matériaux et soutenir l'économie circulaire à La Réunion.

Nous vous invitons à venir découvrir, explorer et acheter dans un cadre dynamique et convivial. Ne manquez pas cette occasion de faire des trouvailles exceptionnelles et de soutenir les initiatives locales.