Le Port : une cérémonie pour deux grandes écoles

Pour la première fois, la cérémonie de fin d’année de l’École d’architecture et de l’École supérieure d’art de La Réunion a été organisée conjointement, afin de traduire le souhait de rapprochement des deux établissements portois. 85 étudiants de licence, master et l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) ont reçu leurs diplômes et attestations ce vendredi 28 juin 2024, en présence de la première adjointe au maire de la ville du Port, Annick Le Toullec. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photos : ville du Port)