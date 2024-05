Le Port : une permanence d’accès aux soins deux fois par mois

Consultation médicale gratuite, aide dans vos démarches administratives…il est possible de profiter des consultations délocalisées de la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) du CHOR deux fois par mois dans la ville du Port. (Photo photo d'illustration RB imazpress )

Chaque mois deux rendez-vous sont proposés au Port : le 2ème jeudi au comité des chômeurs et des mal-logés – 0262 43 42 68 et le 3ème mercredi au centre social FAR FAR – 0262 43 90 91.

La prochaine consultation aura lieu à FarFar le mercredi 15 mai 2024 de 9h à 12h.