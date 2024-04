Du samedi 13 avril au samedi 20 avril 2024, un atelier de percussions corporelles est proposé à l'ensemble des Portois dans le quartier de la RN4. Orchestré par le comédien, musicien et danseur, Simon Filippi, différents publics "vont explorer les possibilités sonores et gestuelles de leur corps" pour développer "le jeu et l'expression scénique". Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : Mairie du Port)