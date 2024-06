Le Port : une subvention de 40.000 euros pour renouveler les équipements de gymnastique

Le conseil municipal de la ville du Port s’est réuni le mardi 4 juin 2024 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Les 19 dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés. La commune a notamment approuvé l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 40.000 euros au comité régional de gymnastique pour renouveler ses équipements. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo : Mairie du Port)

- Renouvellement d’équipements sportifs -

Les élus ont approuvé l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 40.000 euros au Comité Régional de Gymnastique (COREGYM) afin d’assurer le renouvellement des fosses de réception et du praticable de la salle spécialisée de gymnastique du centre sportif municipal (CSM).

Pour rappel, la classe de l’école élémentaire Léonide Le Toullec labelisée « Accession au haut niveau » ; des élèves du primaire et du secondaire dans le cadre de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) ; des 700 licenciés de l’USPGSA ; et de l’accueil des stages de détection et/ou de perfectionnement en direction de gymnastes, d’éducateurs et cadres réunionnais ou (inter)nationaux bénéficient de ces équipements.

- Compte administratif 2023 – Budget principal -

Chaque année, les élus font le point sur les réalisations de la mandature et sur la situation financière de la Collectivité. Le budget administratif 2023 a été voté à l’unanimité par les élus. La Municipalité confirme ainsi la bonne maîtrise de son budget.

Pour rappel, la mandature 2020-2026 s’est fixée 3 grands objectifs afin de développer l’attractivité de la ville et répondre aux attentes des Portois :

- L’épanouissement humain

- La cohésion sociale pour une société émancipée, solidaire et apaisée

- Le développement équilibré et harmonieux du territoire

- Compte administratif 2023 -

Sur la période 2014-2023, la trajectoire financière de la Collectivité est marquée par une gestion maitrisée des dépenses et par un désendettement conséquent qui a permis de diminuer la dette de 44% (-20 M€ entre 2014 et 2023).

Depuis 2018, la Municipalité a fait le choix de ne pas actionner le levier fiscal et de maitriser ses dépenses. Dans un contexte marqué par une évolution des recettes relativement moins dynamique, l’épargne nette hors éléments exceptionnels se contracte, ce qui signifie que les marges de manoeuvre restent relativement étroites en section de fonctionnement.

Par conséquent, le financement des investissements repose davantage sur les cessions et l’emprunt que sur l’autofinancement annuel. À cela se rajoute le fait que la collectivité bénéficie de 13,6 M€ d’excédents antérieurs reportés et d’une capacité d’emprunt restaurée.

En fonctionnement, les marges de manoeuvres dépendent en grande partie de l’évolution des bases fiscales, de l’octroi de mer et des dotations. La maîtrise et l’optimisation des dépenses constituent donc toujours un enjeu pour la maîtrise des équilibres.

- Compte administratif 2023 – VETSSE -

Les élus ont approuvé le compte administratif de Valorisation des eaux traitées en sortie de station d’épuration (VETSSE). L’autorisation préfectorale obtenue en 2018 excluant 80% des espaces concernés n’a pas permis à la ville de mener le projet. Néanmoins, des assouplissements réglementaires, intervenus par arrêté ministériel le 14 décembre 2023, permettent aujourd’hui à la Ville d’envisager la reprise du projet. À ce titre, une mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage sera lancée cette année. « Nice utilise déjà de l’eau en sortie de station pour l’arrosage des espaces publics et le nettoyage des voiries. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire ici. Nous relançons les études et avons espoir d’aboutir », a déclaré le Maire.

- Politique foncière de la collectivité -

Le conseil municipal a pris acte des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la commune et les concessionnaires des opérations publiques d’aménagement actuellement en cours sur le territoire. Les transactions portent sur plus de 4 millions en recettes et d’un peu plus de 800 000 en dépenses. La politique immobilière 2023 de la collectivité se caractérise par le maintien de la politique dynamique de la Ville en matière d’accession à la propriété immobilière (que ce soient par les ventes des LTS communaux aux familles occupantes et de terrains à bâtir dans les RHI) et d’emplois avec la cession de terrains à des opérateurs privés porteurs de projets structurants pour la Ville.

- Construction des nouveaux locaux de l’école d’Architecture de La Réunion -

Le conseil municipal a voté en faveur du nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération. « C’est la première école d’Architecture autonome de France dans l’hémisphère sud. C’est un projet majeur », a souligné Olivier Hoarau.

- Reconduction des Mercredis Loisirs 2024-2025 -

Avis favorable pour la reconduction du dispositif Mercredis Loisirs mis en place en février 2019. Pour rappel, les actions ont lieu tous les mercredis en dehors des vacances scolaires sur 4 groupes scolaires et touchent environ 400 enfants de 3 à 11 ans.

- Reprise par la Ville de l’activité de la Classe Passerelle Imelda Grondin -

Dans l’optique d’offrir une meilleure lisibilité, d’assurer une continuité et une pleine cohérence des conditions d’accueil et d’accompagnement des Portois, dès leur plus jeune âge, le conseil municipal a décidé de faire porter à la Ville l’ensemble de l’activité des classes passerelles dès la rentrée scolaire 2024-2025. Pour rappel, quatre écoles de la Ville accueillent aujourd’hui des classes passerelles Françoise Dolto, André Hoareau, Appolina Delpha et Imelda Grondin.