Place aux galeries circulaires du Port pour faire le plein de bonnes affaires

Ce vendredi 17 mai 2024, rendez-vous aux Galeries circulaires du Port à la Halle des manifestations pour trouver tout type de produits à bas prix : matériaux, vélos, bijoux, sacs, ordinateurs, vêtements et petite nouveauté, des fruits et légumes frais. Profitez-en pour faire plaisir à votre maman et trouver son cadeau pour la fête des mères. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette initiative de la ville est menée avec plusieurs associations partenaires, dont Synergie Péï pour la brocante aux matériaux, pour "favoriser le réemploi", indique la commune portoise.