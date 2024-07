Territoire de l'Ouest : le rendez-vous des baleines ce samedi

Le rendez-vous des baleines c'est ce samedi 20 juillet 2024 au port de plaisance de la pointe des Galets de la commune du Port. Pendant la saison des baleines, le Territoire de l’Ouest organise des journées d’animation et de sensibilisation en faveur de l’observation responsable des baleines. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest et les ports de plaisance ouest. Nous publions ci-dessous le post Facebook du Territoire de l'Ouest (Photo rb/www.imazpress.com)

Pour le rendez-vous des baleines du 20 juillet, rendez-vous à la capitainerie de la Pointe des Galets, de 8h à 15h. Divers partenaires proposeront des activités enrichissantes :

- Abyss : Sensibilisation aux baleines à travers des jeux de cartes, une station d’écoute et des lunettes de réalité virtuelle.



- Asso Kossa Run : Atelier de peinture et création de contes sur le grand large et les baleines.



- Bertèl Contes : Rakontaz zistwar sur les baleines créé spécialement pour l’occasion à 10h.



- Stand des médiateurs de Cyclea : Présence de 8h à 12h pour une sensibilisation sur le tri et la valorisation des déchets.

- D'autres dates prévues -

10 août : Saint-Gilles entre l’Aquarium et le Grand Bleu

14 septembre : Au port de Saint-Gilles et à la Pointe des Galets

Ces journées visent à promouvoir une observation responsable des baleines et à sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins. Venez nombreux pour profiter de ces moments éducatifs et ludiques en famille !