Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi en visite au Port

Ce mardi 11 juillet 2023, le Haut-Commissaire à l’emploi et de l’insertion, Thibaut Guilly s’est rendu dans les locaux de An Grèn Koulèr, une association portoirse qui lutte contre l’exclusion sociale et culturelle. Sa visite entre dans le cadre de la mission de concertation et de préfiguration France Travail, réforme du service public de l’emploi. Ci-dessous nous publions le communiqué

En présence du maire, Olivier Hoarau, le Haut-Commissaire s’est rendu dans les locaux de l’association An Grèn Koulèr qui lutte contre l’exclusion sociale et culturelle.

L’association a mis en place un chantier d’insertion à destination des personnes éloignées de l’emploi afin de les aider dans leur réinsertion.

"La Ville mis a disposition du foncier pour accueillir ce chantier d’insertion. L’association An Grèn Koulèr peut ainsi mobiliser son activité en faveur des portois. La Ville s’investit pleinement dans l’insertion ", a souligné le Olivier Hoarau.