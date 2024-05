Trail urbain de l'Écocité : trois courses au programme

Entre la Possession, le Port et Saint-Paul

La deuxième édition du trail urbain de l'Écocité se tiendra ce samedi 15 juin 2024 entre les villes de la Possession, du Port et de Saint-Paul. Trois courses sont au programme : 25 km en individuel ou en relais à 5 pour les coureurs chevronnés et les amateurs, et une randonnée de 5 km pour le public familial. Nous publions le post de la ville du Port ci-dessous (Photo : ks/www.imazpress.com)

Organisé par l'association Rando Rivière des Galets, en partenariat avec le GIP Ecocité et le Territoire de l'Ouest, ce trail est ouvert à tous et cherche à faire "découvrir les projets d'aménagement de l'Écocité tout en vous projetant dans la ville de demain", indique la ville du Port.

Prix des dossards :

- 25 km individuel et relais, de 8 à 10 euros

- Randonnée, de 3 à 5 euros

Le lien pour s'inscrire : Trail Urbain de l'Écocité