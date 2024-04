"Le Barbié de Mafate", in kozman an kréol pou fé ri la boush

Pour sa 89e création, François Folio revisite en créole le grand classique « Barbier de Séville » de Beaumarchais à la sauce locale. Au menu, comique de geste et de situation mais surtout une (re)découverte de nout beau kozé kréol et de ses subtilités. Un véritable bijou qui cartonne (Photo DR).

Après le célèbre facteur de Mafate, connaissiez-vous " le Barbié de Mafate" ? Même si le parallèle est aisé, ces deux-là n’ont pourtant rien en commun, si ce n’est le cirque bien apprécié des randonneurs et autres amateurs de courses de montagne !

En réalité, il s’agit là de 6e art puisqu’en grand amoureux des classiques du théâtre, le prolifique François Folio s’est penché sur l’adaptation en créole du « Barbier de Séville » de Beaumarchais, transformé pour l’occasion en « Barbié de Mafate ». Voilà pour le décor !

S’agissant de la trame, elle suit la même histoire que "L’école des femmes" de Molière, à savoir un vieux barbant qui « séquestre » une jeune demoiselle pour l’épouser. Une intrigue amoureuse donc, du comique de geste et de situation sur fond de vaudeville, avec certes toujours un amant planqué dans un placard, mais surtout l’amour comme moteur, lequel finit toujours par l’emporter…

Au bout de six mois de réécriture en créole, "véritable travail éparpillé sous forme de puzzle, voire de patchwork" et de répétitions, la pièce est jouée pour la première fois le 16 février dernier.

Sur scène, six comédiens dont Francois Folio himself, mettent en avant avec brio la richesse de nout kozé kreol - comme cette (re)découverte de l’expression "Sat’ lé pa dann out main, di pa ou tyen" en référence à "fé pa la bou avan la pli" - et remettent ses subtilités au goût du jour.

"Le plus amusant est de voir les spectateurs, quelle que soit leur tranche d’âge, redécouvrir des mots et expressions imagées, employés par nos parents ou arrière-grands-parents. La langue créole a tendance à se perdre, notamment les dictons, l’imaginaire et c’est un pur délice pour les oreilles attentives", confie Francois Folio.

Pour lui la traduction de pièces de théâtre en créole réunionnais a aussi le potentiel de transformer positivement la société à plusieurs niveaux en créant un terrain propice à l'éducation, à la diversité, au dialogue, à la croissance économique et à la solidarité.

Et la magie opère puisque la 89e création de François Folio - qui avoue en avoir plein d’autres dans ses tiroirs - affiche à chaque fois complet.

Seuls petits regrets, le peu de représentations à destination des scolaires en raison des examens qui se profilent à l’approche de la fin de l’année scolaire.

Ainsi que les problèmes de logistique qui ne permettent pas au spectacle d’aller à la rencontre du public hors les murs du théâtre d’Azur, comme c’est le cas des Fables de La Fontaine qui repartent en tournée dans l’île.

À vos agendas donc et d’ici là, si vous êtes du côté du Tampon, ne manquez pas les deux dernières séances supplémentaires du "Barbié de Mafate" programmées les 3 et 10 mai.

Vous serez ravis et conquis comme tant d’autres à l’instar d’Huguette Bello qui n’a pas boudé son plaisir d’y assister récemment !

• L’intrigue… en kéeol siouplé !

Také kom zoizo an kaj dann in kaz lao Mafate. Rozine i koné pa dann kel pièz èl la tonbé. Lo vié matou "Berthola"la boush son zié pou pass vakanss dann sirk Mafate. Alé vwar, sak li vé, sé maryé an misouk ék tifi la. Solman ou di pa in tégor ék son konpliss i sa fé tout pou anpèsh mariaz la.

• Trois questions à François Folio

Le "Barbié de Mafate" en est à sa vingtième représenattion et son succès est incontestable. À quoi le doit-on selon vous ?

- On pourrait parler de reconnaissance de la langue créole où les gens veulent se réapproprier leur culture. Un retour aux sources en quelque sorte pour honorer et faire plaisir au public, toutes tranches d’âges confondues. Au-delà, ce succès est aussi pour moi une reconnaissance acceptée avec honneur, simplicité et humilité.

Quelle sera votre prochaine création ?

- La 90e création sera une lecture du Cid de Corneille dont j’ai fait une sous-adaptation. Un défi supplémentaire de m’attaquer à un classique, ce n’est pas le premier et certainement pas le dernier. Puis, viendra une autre pièce créole, mais loin de moi l’idée de stéréotyper le théâtre d’Azur sur les pièces en créole même si le public adhère et attend que ça. Il faut juste montrer qu’on est capable de faire autre chose.

Quid des Fables de La Fontaine, au succès indéniable lui aussi ?

- Elles ont été jouées plus de 800 fois et ont nécessité un gros travail de réécriture puisqu’il a fallu respecter les alexandrins, quatrains et autres octosyllabes pour donner vie à ces fables de manière drôle et dynamique à travers une adaptation dialoguée par deux comédiens talentueux qui ravivent les souvenirs tout en initiant les plus jeunes à ce trésor de la littérature. Le spectacle repart en tournée jusqu’aux vacances scolaires et probablement en septembre.

"Le Barbié de Mafate" au théâtre d’Azur les 3 et 10 mai à 20h.



vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com