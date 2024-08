Conseil départemental : un village des droits et des services au Tampon

Ce jeudi 29 août 2024, le département a accueilli dans sa caravane plusieurs visiteurs afin d'informer sur les divers dispositifs, santé, social, emploi et bien d'autres. Situé sur le terrain de foot de Piton Ravine Blanche, le village des droits et des services a permis à bon nombre d'habitant de trouver des réponses à leurs questions. Nous publions ci-dessous le post du conseil départemental

Le Département en partenariat avec la mairie du Tampon a mis en place, "le Village des Droits et des Services". L’intérêt de la démarche est de permettre de répondre à plusieurs problématiques communes des familles pour y apporter une réponse concertée. Il s’agit aussi de mobiliser le plus grand nombre de personnes pour une ultra proximité et renforcer ainsi le partenariat territorial.

Le maire du Tampon, Patrice Tien-Ah-Koon et la vice-Présidente du Conseil Départemental, Augustine Romano ont fait le tour des différents stands pour soutenir cette initiative de proximité et de mieux comprendre les attentes des visiteurs.

Le public visé est multiple, les bénéficiaires du RSA, et les publics en quête d’insertion sociale. C’est aussi l’occasion de fédérer l’ensemble des professionnels intervenants dans le champ de l’insertion sociale et socioprofessionnelle. A travers cette action, il s’agit de favoriser le retour à l’emploi ou à la formation de ceux qui en sont éloignés, de favoriser l’accès aux droits et à l’information en matière d’insertion et d’action sociale et de favoriser les échanges avec les partenaires.