Don du sang à la mairie du Tampon

Le mercredi 15 mai 2024, la mairie du Tampon organise des prélèvements de sang entre 8h et 13h. Donnez un peu de votre temps et inscrivez-vous pour sauver des vies. Nous publions le post de la ville du Tampon ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

"Une heure, c'est le temps qu'il faut pour un don du sang. Trois, c'est le nombre de vies sauvées", rappelle la campagne de don du sang.

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.

Prenez rendez-vous sur le site du Don du sang ou par téléphone au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07.

- Infos pratiques -

Les conditions pour donner son sang :

Être âgé.e de 18 à 70 ans

Être muni.e d'une pièce d'identité avec photo

Être reconnue apte au don

Peser au moins 50 kg

Avoir un taux d'hémoglobine suffisant

Le délai à respecter avant de pouvoir donner son sang, dans les cas suivants:

7 jours après la fin d'un traitement par antibitotiques

7 jours après des soins dentaires (1 jour pour carie ou détartrage)

14 jours après l'arrêt des symptômes d'un épisode infectieux

4 mois après un piercing ou un tatouage

4 mois après un voyage où sévit le paludisme

4 mois après une intervention chirurgicale

Après un don, il est important de beaucoup boire et de manger.