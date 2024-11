Je formule le vœu que l’ARS et les responsables de la Clinique Durieux arrivent à une reprise des soins

L’ARS (Agence régionale de santé) a ordonné la suspension des activités de chirurgie et d’endoscopie à la Clinique Durieux au Tampon en raison de "lacunes en matière de gestion des risques sanitaires et de sécurité des soins". Cette clinique est un outil indispensable pour l’offre de soins proposée à la population du Tampon. Pour le corps médical et les patients, cette situation est très pénalisante. Je formule le vœu que l’ARS et les responsables de la Clinique Durieux puissent, ensemble, remédier à cette situation pour une reprise des soins dans les meilleurs délais et dans un climat de sécurité et de sérénité (Photo www.imazpress.com)