La disparition de Hugues Salvan m'attriste profondément

La disparition de M. Hugues Salvan, ce samedi 30 décembre 2023, m'attriste profondément. En effet, nous avons oeuvré, ensemble, et notamment au Conseil Général, pour le développement de La Réunion et du Sud de l'ile, et cela dans des périodes de contextes politiques et économiques particulièrement difficiles. La Réunion et Saint-Philippe perdent un homme de valeur, profondément engagé au service de la population. A sa famille, et à ses proches, je présente mes plus sincères condoléances. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)