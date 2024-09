Le Tampon : 37 affaires débattues et adoptées par le conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce jeudi 26 septembre 2024. À l'ordre du jour, 37 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions développes dans le communiqué de la commune que nous publions ci-dessous (Photo : Mairie du Tampon)

Politique de la ville -Proposition de renouvellement du label cité éducative et intention d’engagement communal

Par délibération du 30 avril 2022, le Conseil municipal a approuvé l’engagement pour 3 ans de la Commune du Tampon dans le dispositif de la Cité Educative. Ce label d’excellence vise à renforcer l’engagement communal en faveur de l’éducation des jeunes âgés entre 0 et 25 ans, à la fois dans le cadre scolaire et en dehors de celui-ci.

L’objectif est de fédérer tous les acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire autour des 3 enjeux clés : conforter le rôle de l’école ; promouvoir la continuité éducative ; ouvrir le champ des possibles.

Avec plus de 50 actions menées chaque année, ce sont plus de 8000 jeunes et leurs familles qui ont pu bénéficier de la Cité éducative. Le Gouvernement propose le renouvellement du label aux territoires concernés, afin de continuer à renforcer les actions éducatives et les partenariats sur les territoires.

Il a donc été proposé au Conseil Municipal de renouveler le label Cité éducative en 2025, pour une durée de 3 ans (2025-2027).

Délibération cadre concernant la gestion et la mise à disposition des salles communales

La commune du Tampon est propriétaire de nombreuses salles réparties sur l’ensemble de son territoire. Ces locaux accueillent des activités diverses. Outre les activités organisées par la commune, elles peuvent également être mises ponctuellement à la disposition de tiers pour l’organisation de réunions ou de divers évènements.

La municipalité a décidé de redéfinir les modalités de mise à disposition de l’ensemble de ses salles et structures communales en s’appuyant sur le cadre légal et règlementaire en vigueur. Cette démarche vise à harmoniser l’ensemble des procédures et actes mis en œuvre précédemment

Règlement intérieur relatif à la salle de fitness et de musculation du 23ème km

La Ville du Tampon a souhaité moderniser sa salle de fitness et de musculation du 23ème km en faisant l’acquisition d’appareils de musculation performants, avec le soutien financier de la Région Réunion.

Afin de réglementer l’accès à la salle et notamment à la zone de musculation, il est nécessaire d’établir un règlement intérieur. Celui-ci a été approuvé lors de la séance du conseil municipal de ce jour.

Gestion et utilisation de la chambre funéraire – Validation du règlement intérieur et tarification

Par délibération en date du 29 avril 2023, les membres du Conseil Municipal ont approuvé à l’unanimité, la réalisation des travaux de mise en conformité de la chapelle ardente du Tampon, rue du Général de Gaulle, pour répondre aux prescriptions techniques obligatoires.

Après formalités, la Commune a été autorisée par arrêté du préfet du 24 juillet 2023 à créer une chambre funéraire. Les travaux sont en cours d’achèvement et avant la mise en service de cette chambre funéraire, il y a lieu d’effectuer une demande d’habilitation auprès du préfet, car sa gestion et son utilisation entrent dans le cadre d’un service extérieur de pompes funèbres conformément à l’article L2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

L’habilitation prend la forme d’un arrêté au vu des pièces fournies par la commune et elle est délivrée pour une durée de 6 ans. Pour effectuer cette formalité, les membres du Conseil municipal doivent en amont se prononcer sur le mode de gestion, les modalités d’utilisation, sur le règlement intérieur et approuver la tarification envisagée.

A la Réunion, ce sont les communes qui assurent la gestion des chambres funéraires, qui est une mission de service public en l’absence d’initiative privée contrairement aux communes de métropole, en raison des faibles recettes par rapport au coût de fonctionnement.

Un règlement intérieur a été adopté afin de définir les modalités relatives aux caractéristiques de la chambre funéraire, aux conditions d’accès, aux dispositifs de sécurité, au respect des règles par les utilisateurs.

La chambre funéraire dénommées « La Maison des veillées du Tampon fournit les prestations ci-après qui seront facturées aux familles ou à leur mandataire :

Prestations Tarifs forfaitaires Salon avec ou sans table réfrigérante pour une veillée par tranche de 24h 100.00€ Complément pour dépassement après 24h +10€/heure supplémentaire Salon avec ou sans table réfrigérante pour un dépôt horaire temporaire Forfait 2h : 30€ +10€/heure supplémentaire Casier réfrigéré par tranche de 24h 50€ Intervention d’un maître de cérémonie à la demande de la famille 80.00€

Fourniture de matériels divers de restauration scolaire pour les cuisines centrales et satellites de la Mairie du Tampon – 2ème procédure

- Marché de Noël 2024 – Adoption du dispositif d’ensemble

La Ville du Tampon souhaite reconduire le Marché de Noël. Attentive au bien-être de sa population, la collectivité s’affaire à faire prospérer la magie de noël dans le cœur des enfants. Ce marché sera également l’opportunité de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l’artisanat et productions réunionnais dans divers secteurs.

Calendrier prévisionnel :

sur le site des Grands Kiosques : les 30 et 1er décembre 2024 de 9h à 18h

- dans le parc des palmiers : du 4 au 8 décembre 2024 de 9h à 18h avec deux nocturnes qui se tiendront jusqu’à 21h.