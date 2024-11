Le Tampon : 50 choristes amateurs mettent en lumière la mussique classique

Les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre 2024, l'association musicale du Tampon Villancico organise une série de concerts de musique classique. L'objectif de cette chorale, faire découvrir cet art à la population réunionnaise. Au programme, un mélange entre classicisme et tango. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Pour venir chanter dans notre chorale, pas besoin de connaissances musicales, ni d'audition.

Certains choristes connaissent un peu la musique mais la plupart apprennent à lire une partition pendant les répétitions hebdomadaires tout au long de l'année.

Sans cette opportunité la majorité n'oserait pas franchir cette porte de la musique classique.

Après une année de travail assidu par tous les adhérents, nous pouvons mettre en valeur nos efforts et présenter auprès d'un large public une série de concerts :

- le samedi 30 novembre 2024 à 20h à La Cité des Arts

- le samedi 7 décembre 2024 à 20h à la chapelle Stella Maris de La Saline les Bains

- le samedi 14 décembre 2024 à 20h au théâtre Luc Donat

Au programme l'œuvre de Palméri : Misatango

*"Misatango" est une œuvre de Martin Palmeri. Elle fusionne le genre musical de la messe chorale avec le tango argentin, la profondeur d’un ensemble vocal classique s'alliant la séduction, et la nostalgie qu’exprime cette musique faite pour danser à deux. L’ordonné et le scandaleux sont réunis au sein d’une même œuvre.

L’union de ces deux genres musicaux, à la représentation pour le moins contrastée, donne naissance à une œuvre étrange et magnifique de quarante minutes, aux contrastes tranchés, entre les masses vocales et la seule soliste, entourées des sons uniques de l'instrument emblématique du tango, le bandonéon, aux côtés d'un orchestre à cordes et du piano.

Sous la direction de Jacques Detan, le Choeur Villancico interprétera cette pièce avec passion et précision pour vivre une expérience musicale inoubliable.

L'association fonctionne grâce au bénévolat des adhérents et avec l'aide des collectivités : Région, Département, commune du Tampon.