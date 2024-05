Le Tampon : appel à candidature pour des stands de restauration rapide

Forum Territorialisé de l'Action Sociale et de l'Insertion

À l'occasion du Forum Territorialisé de l'Action Sociale et de l'Insertion du mercredi 29 mai 2024 à la SIDR des 400, la ville du Tampon a lancé un appel à candidature pour deux emplacements de vente de produits de restauration rapide, sucrés et salés. Les dossiers doivent être transmis au plus tard le lundi 27 mai. Nous publions le post du Tampon ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les candidatures doivent être envoyées à odp.candidature@mairie-tampon.fr ou par courrier au Service Développemnt du Territoire et Animation Économique.

Plus d'informations sur le site de la ville du Tampon.