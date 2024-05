Le Tampon: appel à candidature pour Alon Bouj+ Ansamb

Stands et structures gonflables

À l'occasion de Alon Bouj+ Ansamb, mercredi 19 juin 2024 à l'école primaire de Bras Creux, la ville du Tampon a lancé un appel à candidature pour des emplacements de vente de produits alimentaires et non alimentaires, ainsi que des animations pour enfants et des structures gonflables. Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le vendredi 7 juin. Nous publions le post du Tampon ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Les candidatures doivent être envoyées à fabrice.riviere@mairie-tampon.fr ou déposées au service animation et événements de la mairie centrale.

Plus d'informations sur le site de la ville du Tampon.

"Alon bouj + ansamb" organise plusieurs activités ludiques et sportives, rassemblant jeunes et moins jeunes pour une journée de détente et de partage.