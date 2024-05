Le Tampon : appel à candidature pour la fête de la Pomme de Terre

La ville du Tampon a lancé ce lundi 29 avril 2024 un appel à candidature pour la fête de la Pomme de Terre, se déroulant le samedi 3 et dimanche 4 août. Les professionnels sont conviés à constituer et déposer un dossier de candidature avant le samedi 15 juin. Un classement sera établit en fonction de plusieurs critères de sélection, dont la nature et la qualité du produit, l'expérience ou la variété de l'offre, pour attribuer les emplacements. Nous publions le post de la ville du Tampon ci-dessous (Photo : mairie du Tampon)

Des ventes alimentaires et non alimentaires, des attractions et animations pour enfants et des expositions de matériels agricoles sont prévues.

Pour plus d'informations : Le Tampon - Fête de la Pomme de Terre

Les dossiers sont à envoyer par mail à fabrice.riviere@mairie-tampon.fr ou par voie postale au 5 rue Laurent GONTHIER, 97418 Plaine des Cafres.