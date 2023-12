Ce lundi 11 décembre 2023, la commune du Tampon lance un appel à candidatures aux entrepreneurs et aux acteurs associatifs afin de contribuer aux initiatives éducatives des 0-25 ans. Plusieurs axes sont concernés : la parentalité, la citoyenneté, la prévention santé et sport, l'insertion professionnelle, la culture et le numérique ainsi que le développement durable (Photo d'illustration www.imazpress.com).