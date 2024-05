Le Tampon : consultation gratuite pour remplir sa déclaration d'impôt

Ce vendredi 24 mai 2024, des experts-comptables bénévoles et des agents des finances publiques proposent des consultations gratuites pour aider les Tamponnais.es à remplir leur déclaration d'impôt. Munissez-vous de votre déclaration de revenus reçue en 2024 et votre avis d'imposition 2023, puis rendez-vous à l'Hôtel de ville du Tampon, de 9h à 12h30. Nous publions le post du Tampon ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Plusieurs consultations téléphoniques sont prévues jeudi 23, mercredi 29 et jeudi 30 mai puis les mercredi 5 et jeudi 6 juin, de 11h à 20h (nocturnes les jeudis 23 mai, 30 mai et 6 juin jusqu’à 23h). Service et appel gratuit au 0 800 06 54 32.