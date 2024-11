Le Tampon : début des travaux pour la résidence SHLMR Morane

Les travaux de la résidence Morane ont débuté au Tampon ce vendredi 15 novembre 2024. Elle proposera un ensemble de 30 logements destinées aux familles allant du T2 au T5, tous dotés de varangues, ainsi que 46 logements destinées aux étudiants allant du T1 au T2 avec varangues. Un arbre a été planté pour lancer le chantier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo SHLMR)

Ce projet met un point d’honneur à promouvoir la mixité sociale tout en créant un cadre de vie convivial, conçu pour le bien-être des familles, des étudiants et jeunes actifs.

Ce projet illustre l’engagement de la SHLMR et de la Ville de Tampon et de ses partenaires à offrir des solutions innovantes et durables, répondant aux besoins actuels et futurs des Réunionnais.

"Ce projet répond à un besoin local en s'inscrivant dans une dynamique de densité positive, car elle représente ici une opportunité unique d’offrir aux familles et étudiants réunionnais une véritable proximité et de placer les locataires au cœur de la ville", déclare Sylvie Pascal Basser, Directrice du Développement et de la Construction à la SHLMR.

"Ce projet de construction est pour la Ville du Tampon une belle innovation qui s’inscrit dans la politique communale ! L'audace de repenser l'habitat, l'innovation pour un environnement préservé et la concertation de tous les acteurs : voilà la recette d'un succès durable", ajoute Patrice Thien Ah Koon, Maire du Tampon