Le Tampon : deux jours pour célébrer les vacances et... les agrumes

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

La ville du Tampon organise les festivités des vacances et la fête des agrumes Réunion sur deux jours : samedi 27 et dimanche 28 juillet 2024, de 9h à 17h au parc Jean de Cambiaire. Diverses animations sont programmées pour les enfants, tandis que les plus grands pourront faire le plein de vitamines avec les producteurs locaux (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme :

- Vente d'agrumes du producteur au consommateur, avec des prix attractifs, divers stands de produits de terroir

- Vente de produits artisanat pays : bijoux, vêtements, gâteaux péï...

- Restauration sur place

- Présence de la médiathèque (avec activités ludiques)

- Présentation d'un jongleur et magicien

- Mise à disposition de costumes de sumos

- Petite parade de peluches

- Activités gratuite pour enfants -

- Structures gonflables pour les enfants

- Tyrolienne gonflables

- Accrobranche

- Taureau mécanique

- Atelier sucettes (quatre ateliers de 15 enfants par jour)

- Maquillage

- Jeux lontan

- Jeux en bois

- Chasse au trésor