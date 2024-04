Le Tampon : douze hectares supplémentaires pour le Parc des Palmiers du monde

Ce lundi 22 avril a eu lieu la réception administrative des marchés de l'extension du Parc des Palmiers du monde du Tampon. Étalés sur deux ans, les travaux permettent d'étendre la surface du parc de douze hectares supplémentaires. Nous publions le communiqué de la ville du Tampon ci-dessous (Photo : Mairie du Tampon)

Initié dès 1990 par le Maire André Thien Ah Koon, le projet de Parc des Palmiers du monde s'inscrit dans une volonté de proposer à la population, aux chercheurs et aux passionnés, une véritable collection de renommée mondiale.

Situé au Tampon et traversant les quartiers de Trois Mares, Dassy et Bras de Pontho, ce parc gratuit et accessible au public offre un attrait scientifique majeur avec la représentation de la plus importante collection de palmiers au monde, composée de plus de 1.250 espèces et variétés, toutes produites dans les pépinières de Dassy, soit plus de 20.000 palmiers.

Ouvert 7 jours sur 7, ce conservatoire à ciel ouvert des palmiers du monde permet à l'île de la Réunion de rayonner dans la zone Océan Indien en s'inscrivant pleinement dans la stratégie départementale de référence de biodiversité, offrant à la population un parcours didactique, des zones de contemplation et un espace de promenade et sportif de plus de 7.300 ml de sentiers.

En quelques chiffres, l'extension du Parc des Palmiers du monde représente :

- 2 ans de travaux, pour un coût total de 7.323.595,28€, financé avec le soutien de la Région et de l'Europe par le biais du FEDER

- 12 hectares supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 8 hectares de la première tranche, tous achetés sur fonds propres communaux

- plus de 7.300 ml de sentiers

- Plus de 1.250 espèces

- Plus de 20.000 palmiers