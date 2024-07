Le Tampon : une aide versée aux nouveaux bacheliers pour leurs études supérieures

Ce mercredi 31 juillet 2024, le Conseil municipal de la commune du Tampon s'est réuni et a adopté 36 affaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Tampon (Photo : ville du Tampon)

À l'ordre du jour, 36 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes.

- Instauration d’une aide pour les études supérieures -

La précarité étudiante est devenue un problème de plus en plus flagrant, mise en lumière par des statistiques alarmantes. En effet, selon l'Observatoire de la Vie Étudiante. 25% des étudiants déclarent ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins de première nécessité et 20% rencontrent de grandes difficultés financières.

Malheureusement, le système des bourses ne parvient pas à répondre à la précarisation des étudiants. Le montant des bourses est trop faible pour subvenir aux dépenses de logement et d'alimentation, et les effets de seuil du système par échelon pénalise particulièrement les enfants de la classe moyenne : une augmentation d'un euro de revenu des parents pouvait conduire à la disparition de la bourse.

La municipalité souhaite faire de la promotion de l'éducation le fer de lance de sa mandature. La promotion de l'éducation est un pari sur l'avenir. En donnant accès et en transmettant des connaissances, des compétences et des valeurs fondamentales essentielles, l'enseignement supérieur est devenu une pierre angulaire pour répondre aux grands défis de demain et notamment les enjeux liés à la transition écologique. Lorsque les gens peuvent bénéficier d'une éducation de qualité, ils peuvent sortir du cycle de la pauvreté.

C'est pourquoi, il a été proposé au Conseil municipal d'octroyer une aide financière aux bachelier(e)s Tamponnais(es) qui souhaitent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur suivant les conditions ci-après.

- Montant de l'aide -

- Une aide ponctuelle de 500 euros sera attribuée aux bachelier(e)s qui poursuivront leurs études supérieures à La Réunion afin de leur permettre d'acquérir leurs premiers équipements ou financer divers frais (petits et gros électroménagers, vêtements, effets scolaires, équipements numériques, frais d’inscription, …)



- Une aide ponctuelle de 800 euros sera attribuée aux bachelier(e)s qui poursuivront leurs études dans l'hexagone, à l'étranger ou dans un autre DROM-COM permettant la prise en charge des dépenses précitées.

- Bénéficiaires -

- Les bénéficiaires sont les bachelier(e)s sans condition de ressources résidant au Tampon depuis plus d'un an, titulaire du baccalauréat et pouvant justifier de leur inscription dans une université ou un organisme de formation supérieure (post BAC). Pour les bachelier(e)s domicilié(e)s hors du Tampon, l'aide sera attribuée à ses parents ou un de ses parents résidant au Tampon depuis plus d'un an.

- Plusieurs bacheliers au sein d'une même famille pourront obtenir cette aide.

- Cette aide s'adresse aux seuls nouveaux bacheliers.

- Modalités de versement et conditions d'octroi -

- L'aide est versée en une seule fois dès complétude du dossier ;

- L'aide devra être sollicitée avant la fin de l'année civile de l'inscription ;

- L'aide n'est attribuée qu'une fois lors de la première année d'étude pour chaque demandeur indépendamment du changement de cursus

- En cas de redoublement et si l'étudiant a déjà perçu l'aide, celle-ci ne sera pas reconduite ;

- Aucun justificatif de dépenses ne sera réclamé c'est un pacte de confiance qui est instauré entre la municipalité et l'étudiant.

- Autres affaires -

Relocalisation du service funéraire de la Plaine des Cafres – Acquisition des parcelles cadastrées AK n°1408 non bâtie et AK n°1410 bâtie appartenant aux consorts Le Guen et à Monsieur Jean-Pierre Le Guen.

Acquisition et livraison de matériels de vidéosurveillance – 2ème procédure : un appel d’offres ouvert a été lancé le 4 avril 2024 pour l’acquisition et la livraison de matériels de vidéosurveillance.

Hommage à Luc Donat: Luc Donat, de son vrai nom Marie Emilien Luçay Donat, est né le 17 mai 1925 à Saint Denis et est décédé le 4 avril 1989 sur son île natale. Depuis le 15 septembre 1990, la commune du Tampon a baptisé son théâtre municipal en son honneur.

Afin de lui rendre hommage et de continuer à promouvoir la culture locale auprès des Tamponnais, la ville du Tampon organisera deux concerts gratuits le 30 août 2024 au Théâtre Luc Donat, dédiés au "roi du séga".

- Un premier concert aura lieu à 14h réservé à la 3ème jeunesse,

- Un second concert aura lieu à 19h, ouvert à tous les publics.

Les réservations se feront uniquement sur inscription, auprès du service animation et du service senior de la mairie du Tampon.

Organisation de la 4ème épreuve du championnat de monobike sur le circuit occasionnel du Tampon – Convention de partenariat entre le Moto Club du Tampon et la Commune :

Depuis deux ans, la Ville du Tampon accueille une épreuve du championnat de Monobike de La Réunion. Organisée sur le circuit occasionnel de la SIDR 400, cette compétition sportive, portée par le Moto Club du Tampon (MCT), connait un véritable succès auprès de la population et permet aux Tamponnais passionnés de moto d’assister à une compétition spectaculaire en présence des meilleurs pilotes de l’île. Cette épreuve se déroulera le 11 août 2024, sur la place de la SIDR 400 (Place de la Libération)